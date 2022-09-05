За межами країни перебувають понад 492 тис. українських школярів, – міністр освіти
Понад 492 тис. 77 українських школярів нині перебувають за межами країни, від березня додому повернулися понад 170 тис. учнів
Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного марафону.
Нині за кордоном перебувають понад 492 тис. українських школярів.
"На сьогодні дітей, які залишилися за межами митної території України, 492 тис. 77 осіб. Я маю стриманий оптимізм, тому що понад 170 тис. дітей шкільного віку вже повернулися в Україну", – заявив Шкарлет.
Крім того, міністр освіти та науки нагадав, що станом на березень за кордоном перебували 670 тис. українських учнів.
- Онлайн-школа SchoolToGo запрацювала безплатно для учнів з тимчасово окупованих територій.
- Президент Володимир Зеленський привітав школярів і студентів із Днем знань, заявивши, що знання дають українцям міцність і стали нашою зброєю.
- З 1 вересня українським школам необхідно розробити варіанти компенсацій прогалин у знаннях учнів, які вони отримали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
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