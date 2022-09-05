Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного марафону.

Нині за кордоном перебувають понад 492 тис. українських школярів.

"На сьогодні дітей, які залишилися за межами митної території України, 492 тис. 77 осіб. Я маю стриманий оптимізм, тому що понад 170 тис. дітей шкільного віку вже повернулися в Україну", – заявив Шкарлет.

Крім того, міністр освіти та науки нагадав, що станом на березень за кордоном перебували 670 тис. українських учнів.

Онлайн-школа SchoolToGo запрацювала безплатно для учнів з тимчасово окупованих територій.

Президент Володимир Зеленський привітав школярів і студентів із Днем знань, заявивши, що знання дають українцям міцність і стали нашою зброєю.

З 1 вересня українським школам необхідно розробити варіанти компенсацій прогалин у знаннях учнів, які вони отримали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.