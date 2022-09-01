Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Учнів від перших до одинадцятих класів з тимчасово окупованих територій, запрошують на безоплатне навчання в онлайн-школу "SchoolToGo".

Освітній процес відбувається на інтерактивній платформі. Школярі мають цілодобовий доступ до матеріалів, які готують вчителі.

"Школа має три різних формати навчання, у яких кожен зможе знайти для себе потрібний варіант: і учні на тимчасово окупованих територіях, і діти, що перебувають в Україні або за кордоном, та потребують якісної освіти та нових знань", - йдеться в повідомленні.

Навчання розпочнеться 5 вересня.

Наприкінці навчального року школа видає документ про освіту державного зразка.

Довідково. SchoolToGo – це українська онлайн-школа за кордоном. Заклад проводить онлайн-уроки за українською шкільною програмою та надає психологічну підтримку батькам та дітям.

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