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Школярі з тимчасово окупованих територій зможуть безплатно навчатися в онлайн-школі SchoolToGo

1 вересня, 2022 четвер
15:06
Суспільство Онлайн-навчання

Онлайн-школа SchoolToGo запрацює безплатно для учнів з тимчасово окупованих територій

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Учнів від перших до одинадцятих класів з тимчасово окупованих територій, запрошують на безоплатне навчання в онлайн-школу "SchoolToGo".

Освітній процес відбувається на інтерактивній платформі. Школярі мають цілодобовий доступ до матеріалів, які готують вчителі.

"Школа має три різних формати навчання, у яких кожен зможе знайти для себе потрібний варіант: і учні на тимчасово окупованих територіях, і діти, що перебувають в Україні або за кордоном, та потребують якісної освіти та нових знань", - йдеться в повідомленні.

Навчання розпочнеться 5 вересня.

Наприкінці навчального року школа видає документ про освіту державного зразка.

Довідково. SchoolToGo – це українська онлайн-школа за кордоном. Заклад проводить онлайн-уроки за українською шкільною програмою та надає психологічну підтримку батькам та дітям. 

  • Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав телеканали не знімати розташування й назви освітніх закладів.
  • Президент Володимир Зеленський привітав школярів і студентів із Днем знань, заявивши, що знання дають українцям міцність і стали нашою зброєю.
  • З 1 вересня українським школам необхідно розробити варіанти компенсацій прогалин у знаннях учнів, які вони отримали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Наука
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