Школярі з тимчасово окупованих територій зможуть безплатно навчатися в онлайн-школі SchoolToGo
Онлайн-школа SchoolToGo запрацює безплатно для учнів з тимчасово окупованих територій
Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Учнів від перших до одинадцятих класів з тимчасово окупованих територій, запрошують на безоплатне навчання в онлайн-школу "SchoolToGo".
Освітній процес відбувається на інтерактивній платформі. Школярі мають цілодобовий доступ до матеріалів, які готують вчителі.
"Школа має три різних формати навчання, у яких кожен зможе знайти для себе потрібний варіант: і учні на тимчасово окупованих територіях, і діти, що перебувають в Україні або за кордоном, та потребують якісної освіти та нових знань", - йдеться в повідомленні.
Навчання розпочнеться 5 вересня.
Наприкінці навчального року школа видає документ про освіту державного зразка.
Довідково. SchoolToGo – це українська онлайн-школа за кордоном. Заклад проводить онлайн-уроки за українською шкільною програмою та надає психологічну підтримку батькам та дітям.
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