Іноземні довідки про навчання школярів за кордоном будуть дійсними в Україні - МОН
Школярів, які нині навчаються за кордоном, після повернення до України переведуть до наступного класу за пред'явленням іноземних документів
Про це під час брифінгу в Медіацентрі заявив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.
"Що стосується дітей, які наразі навчаються за кордоном, то школярі випускних класів підпадають під процедуру визнання документів. Учні не випускних класів можуть отримати інформаційну довідку про те, що вони навчалися в іноземних школах. Ця довідка буде врахована у школах України при розв'язанні питаннь про переведення до наступного класу", – сказав Кононенко.
Учням з тимчасово окупованих територій пропонується вчитися дистанційно, екстернатом або за сімейною формою навчання: "Тут є не лише технічна проблема, окупаційна влада всіляко намагається карати тих громадян, які б хотіли, щоб діти навчались в українських школах".
Нині в Україні діє 19 906 шкіл, з них 1539 працюють у звичайному режимі, 3967 – у змішаному та ще 5977 – дистанційно.
"Загалом у школах навчатиметься 3 мільйони 900 тисяч дітей. Зараз приступили до навчання у звичайному форматі близько 800 тисяч, один мільйон триста – навчаються змішано. Один мільйон 800 тисяч – дистанційно. Серед цих дітей внутрішньо переміщених осіб – 87 616 дітей. За кордоном перебувають понад 497 тисяч дітей", – додав Кононенко.
Також 4888 закладів дошкільної освіти працює в звичайному режимі, 4858 – дистанційно і 885 – у змішаному режимі.
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