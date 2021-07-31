"Рівне - Березне": маршрутник узяв в заставу телефон жінки і вимагав "своїх" 40 грн
Справжній трилер стався дорогою на місто Березне (Рівненська область) вчора, 30 липня
Через те, що подружжя підвіз їхній знайомий, маршрутник зчинив істерику та перегородив дорогу, передає Еспресо.TV.
Що там насправді сталося, розповіла жінка.
Її версію подій наводить рівненське Радіо Трек:
"Стояли із чоловіком на зупинці Березнівське перехрестя (Моквинське перехрестя) їхали на Березне. Їхав наш знайомий на Березне і зупинився нас підвезти.
В той момент маршрутка перегородила нам дорогу, водій вибіг і почав кричати що наш знайомий немає право нас підвезти із зупинки, тому що він не дає йому заробити й забирає двох клієнтів?
Він кричав. Потім викрав телефон, побіг у маршрутку і поїхав. Ми його наздогнали сказали, щоб він віддав телефон, а він сказав нам - "Давайте моїх 40 грн. Ті, що ви мені не дали заробити. Тоді я віддам телефон".
Ми йому дали ті нещасні 40 грн і забрали свій телефон! Ось фото маршрутки та водія який за 40 грн викрав телефон і вимагав 40 грн, щоб його віддати (див вгорі)".
Розповідь викликала жваві обговорення у коментарях.
Поведінка водія шокувала чимало людей. Частина радила звернутись у поліцію, інші ж почали давати поради:
"Треба було забрати у його два сидіння на яких мали сісти ті пасажири".
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