Різдво на телеканалі Еспресо: що буде в ефірі
Святковий концерт, інтерв’ю з Блаженнійшим Святославом та документальні історії – на Еспресо спеціальне програмування на Святвечір 24 грудня.
О 18.10 святковий вечір розпочнеться проєктом "Різдво з Фединою": відомі народні та нові авторські колядки у виконанні Софії Федини, а також ексклюзивні розповіді про наших військових.
Документальні фільми від команди Ukraїner розкажуть про традиції святкування у різних регіонах України.
19.15 – Різдво у Харкові; 22.00 – Різдво на Поділлі, 23.00 – Різдво у Львові.
Великий святковий концерт "Територія Різдва. Сила Роду" стартує о 20.00.
У цьому проєкті Анжеліка Рудницька зібрала на одній сцені відомих артистів і гурти, серед яких Наталка Карпа, Марія Бурмака, Тарас Компаніченко, Іванна Пліш, сестри Тельнюк, Віктор Павлік, Світлана Тарабарова, фольклорні гурти "Правиця", "Зернятко", "Шпилясті бандуристи" та інші.
"Територія Різдва. Сила Роду" – це історія про те, що жодне зло не забере наше Різдво, наші традиції, нашу таємну силу, - коментує ідею проєкту Анжеліка Рудницька.
О 21.15 – Інтерв'ю з Блаженнійшим Святославом (Шевчуком).
Ведуча Епресо Христина Яців поспілкується із очільником УГКЦ про суть свята, "земне" і "небесне" та перемогу України.
Серед тем, які обговорюватимуть в нтерв'ю:
- Нарешті під одним календарем: християни України відзначатимуть Різдво разом.
- Кроки назустріч очищенню релігійного середовища від агентів Росії
- Папа Римський Франциск і зусилля Ватикану щодо України: не шукаймо ворогів там, де їх нема. Особливості релігійної дипломатії
- Спалахи конфліктів у світі: як Україна залишилася острівцем здорового глузду, попри те, що і сама воює.
О 22.30 – Інтерв'ю із капеланом Сергієм Дмітрієвим, який перебуває на фронті з 2014 року.
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