Різдво на телеканалі Еспресо: що буде в ефірі

О 18.10 святковий вечір розпочнеться проєктом "Різдво з Фединою": відомі народні та нові авторські колядки у виконанні Софії Федини, а також ексклюзивні розповіді про наших військових.

Документальні фільми від команди Ukraїner розкажуть про традиції святкування у різних регіонах України.

19.15 – Різдво у Харкові; 22.00 – Різдво на Поділлі, 23.00 – Різдво у Львові.

Великий святковий концерт "Територія Різдва. Сила Роду" стартує о 20.00.

У цьому проєкті Анжеліка Рудницька зібрала на одній сцені відомих артистів і гурти, серед яких Наталка Карпа, Марія Бурмака, Тарас Компаніченко, Іванна Пліш, сестри Тельнюк, Віктор Павлік, Світлана Тарабарова, фольклорні гурти "Правиця", "Зернятко", "Шпилясті бандуристи" та інші.

"Територія Різдва. Сила Роду" – це історія про те, що жодне зло не забере наше Різдво, наші традиції, нашу таємну силу, - коментує ідею проєкту Анжеліка Рудницька.

О 21.15 – Інтерв'ю з Блаженнійшим Святославом (Шевчуком).

Ведуча Епресо Христина Яців поспілкується із очільником УГКЦ про суть свята, "земне" і "небесне" та перемогу України.

Серед тем, які обговорюватимуть в нтерв'ю:

- Нарешті під одним календарем: християни України відзначатимуть Різдво разом.

- Кроки назустріч очищенню релігійного середовища від агентів Росії

- Папа Римський Франциск і зусилля Ватикану щодо України: не шукаймо ворогів там, де їх нема. Особливості релігійної дипломатії

- Спалахи конфліктів у світі: як Україна залишилася острівцем здорового глузду, попри те, що і сама воює.

О 22.30 – Інтерв'ю із капеланом Сергієм Дмітрієвим, який перебуває на фронті з 2014 року.