Ризик поширення віспи мавп у світі наразі "помірний", - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наразі оцінює ризик поширення віспи мавп на глобальному рівні як "помірний", проте не виключає, що ситуація може погіршитися
Про це передає Reuters.
Так, станом на 26 травня ВООЗ мала дані про 257 лабораторно підтверджених і 120 передбачуваних випадків віспи мавп. Про летальні випадки в організацію не повідомлялося.
"Наразі загальний ризик для громадського здоров'я на глобальному рівні оцінюється як "помірний", враховуючи, що це перший випадок одночасного повідомлення про випадки і кластерах випадків віспи мавп в широко розрізнених географічних районах ВООЗ і без відомих епідеміологічних зв'язків з неендемічними країнами Західної або Центральної Африки", - йдеться в повідомленні.
Випадки зараження в основному реєструються серед чоловіків, які практикують одностатевий секс.
У ВООЗ зауважили, що раптова поява і широкий географічний охоплення багатьох спорадичних випадків вказує на те, що широко поширена передача від людини до людини вже відбувається і вірус міг циркулювати непоміченим протягом декількох тижнів або довше.
- Станом на 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах, а вже 22 травня ця кількість збільшилась до 14 країн.
- Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.
- Згодом мавпяча віспа дісталася до Латинської Америки: пацієнт привіз хворобу з Європи.
- Наразі у ВООЗ вважають, що боротьба зі спалахом мавпячої віспи не потребує масової вакцинації.
- Міністерство охорони здоров'я вважає низькими шанси поширення мавпячої віспи на території України, оскільки через неї не пролягає транзит до країн Африки.
- Проте компанія Moderna тестує потенційні вакцини проти віспи мавп на етапі доклінічних випробувань. А Євросоюз працює над механізмом закупівлі вакцин і ліків проти мавпячої віспи.
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