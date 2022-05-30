Ризик поширення віспи мавп у світі наразі "помірний", - ВООЗ

Про це передає Reuters.

Так, станом на 26 травня ВООЗ мала дані про 257 лабораторно підтверджених і 120 передбачуваних випадків віспи мавп. Про летальні випадки в організацію не повідомлялося.

"Наразі загальний ризик для громадського здоров'я на глобальному рівні оцінюється як "помірний", враховуючи, що це перший випадок одночасного повідомлення про випадки і кластерах випадків віспи мавп в широко розрізнених географічних районах ВООЗ і без відомих епідеміологічних зв'язків з неендемічними країнами Західної або Центральної Африки", - йдеться в повідомленні.

Випадки зараження в основному реєструються серед чоловіків, які практикують одностатевий секс.

У ВООЗ зауважили, що раптова поява і широкий географічний охоплення багатьох спорадичних випадків вказує на те, що широко поширена передача від людини до людини вже відбувається і вірус міг циркулювати непоміченим протягом декількох тижнів або довше.

Станом на 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах, а вже 22 травня ця кількість збільшилась до 14 країн.

Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

Згодом мавпяча віспа дісталася до Латинської Америки: пацієнт привіз хворобу з Європи.

Наразі у ВООЗ вважають, що боротьба зі спалахом мавпячої віспи не потребує масової вакцинації.

Міністерство охорони здоров'я вважає низькими шанси поширення​ мавпячої віспи на території України, оскільки через неї не пролягає транзит до країн Африки.

Проте компанія Moderna тестує потенційні вакцини проти віспи мавп на етапі доклінічних випробувань. А Євросоюз працює над механізмом закупівлі вакцин і ліків проти мавпячої віспи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb