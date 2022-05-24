Moderna почала дослідження ймовірної вакцини проти віспи мавп
Компанія Moderna тестує потенційні вакцини проти віспи мавп на етапі доклінічних випробувань
Про це повідомляє Reuters.
Рішення було прийняте, оскільки хвороба поширюється в США та Європі.
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила 24 травня про 131 підтверджений випадок хвороби після першого повідомлення про зараження за межами країн, де вона поширена.
Moderna не відповіла на запит про більш детальну інформацію про вакцину.
- Нагадаємо, Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.
- Міністерство охорони здоров'я вважає низькими шанси поширення мавпячої віспи на території України.
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