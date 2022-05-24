Про це розповів ​ головний санітарний лікар Ігор Кузін​ ​в ефірі телемарафону​.​



"Шанси поширення територією України мавпячої віспи є дуже малі. Україна не є країною для транзиту до країн Африки, потрапляння вірусу в Україну досить малоймовірне, враховуючи, що зараз туристичних маршрутів не багато і шлях передачі вірусу не такий простий, як при коронавірусі", - сказав він​.

За даними МОЗ, у світі підтверджено 187 випадків цього захворювання, ​щодо кожного підозрілого випадку ЄС проводить розслідування.

​За словами Кузіна, вітчизняні епідеміологи тримають контакт з колегами з ЄС, а ​система охорони здоров'я отримали вказівки щодо діагностики цього захворювання.

У МОЗ кажуть, що моніторять ситуацію і готові до різних сценаріїв.

​"​Станом на сьогодні випадків захворювання в Україні немає", - ​зазначив головний ​санлікар​.

Нагадаємо, Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

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