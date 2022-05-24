МОЗ низько оцінює шанси поширення в Україні мавпячої віспи
Міністерство охорони здоров'я вважає низькими шанси поширення мавпячої віспи на території України, оскільки через неї не пролягає транзит до країн Африки
Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону.
"Шанси поширення територією України мавпячої віспи є дуже малі. Україна не є країною для транзиту до країн Африки, потрапляння вірусу в Україну досить малоймовірне, враховуючи, що зараз туристичних маршрутів не багато і шлях передачі вірусу не такий простий, як при коронавірусі", - сказав він.
За даними МОЗ, у світі підтверджено 187 випадків цього захворювання, щодо кожного підозрілого випадку ЄС проводить розслідування.
За словами Кузіна, вітчизняні епідеміологи тримають контакт з колегами з ЄС, а система охорони здоров'я отримали вказівки щодо діагностики цього захворювання.
У МОЗ кажуть, що моніторять ситуацію і готові до різних сценаріїв.
"Станом на сьогодні випадків захворювання в Україні немає", - зазначив головний санлікар.
- Нагадаємо, Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.
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