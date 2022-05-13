Чим відрізняється статус біженця від тимчасового захисту: пояснення Мінреінтеграції

Пояснення опублікували на сайті Мінреінтеграції.

Головною відмінністю є те, що статус біженця - це індивідуальне, гарантоване міжнародними конвенціями право, а право на тимчасовий захист є колективним, не передбачає звернення з індивідуальними заявами та проходження адміністративної процедури її розгляду.

Як отримати статус біженця або тимчасовий захист?

Тимчасовий захист отримують при перетині кордону держави-члена ЄС. Державні органи повинні повідомити громадянину України про право на отримання тимчасового захисту. У Мінреінтеграції зазначають, що процес набуття статусу швидкий і максимально спрощений.

Щодо статусу біженця, то тут кожна держава самостійно встановлює адміністративну процедуру його отримання та визначає систему органів, які відповідальні за рішення про надання цього статусу.

Що отримує людина із тимчасовим захистом та статусом біженця?

У межах тимчасового захисту людина має право:

на проживання в державі, в якій вона звернулась за тимчасовим захистом;

доступ до праці, (який можна отримати одразу з моменту звернення);

доступ до житла;

медичну допомогу;

соціальну допомогу;

доступ до освіти дітям і підліткам.

У межах статусу біженця людина має право:

на житло (як правило, це спальне місце в центрі для біженців);

безкоштовне харчування;

медичну допомогу (обмежену);

безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Як довго діють статуси?

Згідно з міжнародними документами, термін тимчасового захисту становить один рік (до 04.03.2023 р.) і двічі може автоматично подовжуватися на шість місяців, але максимум до 1 року (до 04.03.2024 р.). Тоді як статус біженця гарантує право безстрокового проживання на території відповідної держави, а термін, на який видається посвідчення біженця, відрізняється залежно від країни.

Станом на 12 травня, більшість вимушено переміщених людей з України виїхали до ЄС через кордони із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Понад 3,3 мільйони перетнули кордон із Польщею та, за оцінками польського уряду, близько половина із них може залишитись у країні на тривалий час – це створює проблеми для ринку житла, шкіл та систем охорони здоров’я.

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