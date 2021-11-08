РНБО почне визначати олігархів з травня 2022 року, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що закон “Про запобігання загрозам національній безпеці” набуде чинності через півроку. У травні 2022 Рада національної безпеки і оборони почне визначати олігархів
Про це очільник Мін’юсту написав у Facebook.
“Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші "номінаційні" засідання РНБОУ будуть можливими (з дотриманням усіх процедурних обмежень) уже з двадцятих чисел травня”, - зазначив він.
Малюська сказав, що за півроку олігархам треба “зробити непростий вибір”: або отримати офіційний статус олігарха і потрапити під обмеження, або ж позбутися ознак, які визначають їх як олігархів (наприклад, перестати впливати на політику чи позбутися монопольного становища).
Особам, які залишаться олігархами після введення закону в дію, буде заборонено фінансувати політичні партії, бути покупцем об’єктів великої приватизації та фінансувати політичну агітацію.
- Нагадаємо, 5 листопада президент Зеленський підписав закон №1780-IX (про олігархів). Закон встановлює чіткі критерії для визначення олігархів і вимоги до прозорості контактів посадовців з олігархами.
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