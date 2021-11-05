Зеленський підписав закон про олігархів

Про це повідомили в Офісі президента.



"В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році", - сказав Володимир Зеленський.



Як зазначають у Офісі президента, цей закон забезпечує правові межі для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмеження деструктивного впливу олігархічних інтересів на економічне життя України.



Закон встановлює чіткі критерії для визначення олігархів і вимоги до прозорості контактів посадовців з олігархами.



В Офісі президента наголошують, що олігарх - особа, яка підпадає щонайменше під три такі критерії:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 5599 (про олігархів) 5 листопада.

Усі посадовці, чиї рішення впливають на долю суспільства, муситимуть подавати декларації про свої зв'язки з олігархами."Великий бізнес є в будь-якій демократичній державі. Але яким би великим не був бізнесмен, він має працювати за законом та нарівні з іншими економічними суб’єктами. Якщо хтось звик купувати політиків, щоб вони дозволяли обійти закон, то доведеться прощатися з такою звичкою навіть найбагатшим", - заявив президент.Також він додав, що ухваленню закону перешкоджали десятки осіб, які залежать від олігархів.

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