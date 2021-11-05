Стефанчук підписав закон про олігархів
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроект № 5599 (про олігархів)
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на законопроєкт № 5599 на сайті Ради.
У п'ятницю, 5 листопада, очільник парламенту Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про деолігархізацію.
Документом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд грн.
У тексті законопроєкту на сайті Верховної Ради йдеться, що визначати олігархів буде РНБО.
Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.
- Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
- Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
- Згодом ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.
- Після цього олишній очільник парламенту Дмитро Разумков заявив, якщо чинний голова ВР Руслан Стефанчук підпише закон про олігархів, то це стане підставою для оскарження в КСУ.
- 11 жовтня Стефанчук повідомив, що доля підписання закону про олігархів вирішиться після розгляду депутатами проєктів постанов про скасування рішення про прийняття цього документа.
- 19 жовтня Рада розблокувала підписання закону про олігархів.
- Верховна Рада 3 листопада усунула протиріччя і неузгодженості в проголосованому законопроекті №5599 (закон про олігархів).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.06
Купівля 26.06Продаж 26.3
-
EUR
Купівля 30Продаж 30.39
- Актуальне
- Важливе