Стефанчук підписав закон про олігархів

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на законопроєкт № 5599 на сайті Ради.



У п'ятницю, 5 листопада, очільник парламенту Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про деолігархізацію.



Документом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд грн.



У тексті законопроєкту на сайті Верховної Ради йдеться, що визначати олігархів буде РНБО.



Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

​​Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

Згодом ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.

Після цього олишній очільник парламенту Дмитро Разумков заявив, якщо чинний голова ВР Руслан Стефанчук підпише закон про олігархів, то це стане підставою для оскарження в КСУ.

11 жовтня Стефанчук повідомив, що доля підписання закону про олігархів вирішиться після розгляду депутатами проєктів постанов про скасування рішення про прийняття цього документа.

19 жовтня Рада розблокувала підписання закону про олігархів.

Верховна Рада 3 листопада усунула протиріччя і неузгодженості в проголосованому законопроекті №5599 (закон про олігархів).