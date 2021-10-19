Разумков: Підписання Стефанчуком закону про олігархів може стати підставою для оскарження в КСУ

Про це ексспікер заявив в коментарі Цензор.НЕТ.

На запитання, якщо його позбавлять мандата, то хто повинен підписати закон про олігархів, Разумков відповів: "Станом на сьогодні мене позбавити мандата не можна, відповідно до закону. "По бєспрєдєлу" може бути будь-яка історія".

Разумков зазначив, навіть, якщо його позбавлять мандата, то підписати закон повинен саме він.

За його словами, якщо Стефанчук вважає, що він має право підписати закон про "боротьбу з олігархами", то ексспікер не буде "видирати у нього закон і говорити" дай я підпишу".

На питання, що він буде робити, якщо все ж Стефанчук підпише закон про олігархів, то "інші колеги будуть звертатися в правоохоронні органи".

"Потім це може бути підставою для того, щоб оскаржити це рішення в Конституційному Суді. А бажаючі, мені здається, знайдуться", - додав Размуков.



Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.

Згодом, ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.

Стефанчук заявив, що доля підписання закону про олігархів вирішиться після розгляду депутатами проєктів постанов про скасування рішення про прийняття цього документа.

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