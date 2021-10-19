Разумков: Підписання Стефанчуком закону про олігархів може стати підставою для оскарження в КСУ
Колишній очільник парламенту Дмитро Разумков заявив, якщо чинний голова ВР Руслан Стефанчук підпише закон про олігархів, то це стане підставою для оскарження в КСУ
Про це ексспікер заявив в коментарі Цензор.НЕТ.
На запитання, якщо його позбавлять мандата, то хто повинен підписати закон про олігархів, Разумков відповів: "Станом на сьогодні мене позбавити мандата не можна, відповідно до закону. "По бєспрєдєлу" може бути будь-яка історія".
Разумков зазначив, навіть, якщо його позбавлять мандата, то підписати закон повинен саме він.
За його словами, якщо Стефанчук вважає, що він має право підписати закон про "боротьбу з олігархами", то ексспікер не буде "видирати у нього закон і говорити" дай я підпишу".
На питання, що він буде робити, якщо все ж Стефанчук підпише закон про олігархів, то "інші колеги будуть звертатися в правоохоронні органи".
"Потім це може бути підставою для того, щоб оскаржити це рішення в Конституційному Суді. А бажаючі, мені здається, знайдуться", - додав Размуков.
- Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
- Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
- 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
- Згодом, ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.
- Стефанчук заявив, що доля підписання закону про олігархів вирішиться після розгляду депутатами проєктів постанов про скасування рішення про прийняття цього документа.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.39Продаж 30.75
- Актуальне
- Важливе