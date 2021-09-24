Голова Венеційської комісії попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки, - ОПУ

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Букіккіо відзначив ухвалення закону про олігархів.



Він звернувся з проханням надати Венеційської комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній Зеленським, для підготовки висновку.



Зеленський і Букіккіо констатували єдність підходів щодо необхідності розбудови в Україні верховенства права, демократії та реалізації судової реформи.

"Відбувся конструктивний обмін думками щодо проектів законів України, які перебувають на розгляді Верховної Ради та спрямовані на вдосконалення конституційної процедури, порядку призначення суддів Конституційного Суду, а також стосовно відбору суддів до КСУ", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники також обговорили формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.



"Президент та голова Венеційської комісії підкреслили, що цей процес має завершитися якомога швидше, а всі наявні наразі перешкоди – усунуті", - заявили в ОПУ.