РНБО вирішила безкоштовно позичити 1 млрд кубів газу Молдові. ОП намагається закрити справу з вивезення Чауса?, - джерело
На засіданні РНБО України, яке відбулося 22 жовтня, прийнято рішення допомогти газом Молдові, через енергетичну кризу в цій країні, викликану шантажем з боку "Газпрому"
Як повідомляє джерело Цензор.НЕТ, Україна виділить Молдові 1 млрд кубометрів газу. Зазначається, що умови надання та строки повернення газу Україні в даний момент не відомі.
Зі свого боку, народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Герус у своєму телеграм-каналі заявив про безкоштовне постачання газу Молдові: "Виявляється, запас міцності дозволяє нам допомогти сусідам певним обсягом газу. Не за гроші. Позичити на деякий час".
За даними джерела Цензор.НЕТ, надання Молдові газу в борг є частиною угоди, внаслідок якої Генеральна прокуратура Молдови має закрити справу про викрадення з території цієї країни українського судді-втікача Чауса.
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