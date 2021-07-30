РНБО вперше схвалила Стратегію зовнішньополітичної діяльності, - Кулеба
Рада національної безпеки і оборони схвалила Стратегію зовнішньополітичної діяльності
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО в Донецькій області, повідомляє Укрінформ.
“Сьогодні відбулася історична подія - уперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну Стратегію зовнішньополітичної діяльності”, - зазначив глава МЗС.
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