РНБО запустила онлайн-карту для моніторингу використання надр України

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Оскільки моніторинг та контроль за користуванням надрами є питаннями національної безпеки, у рамках інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни "СОТА" Апаратом РНБО України було створено систему моніторингу користування надрами", - йдеться у повідомленні.

Карта знаходиться у вільному доступі. Основою системи є ГІС-портал, на якому автоматизовано оновлюється інформація про:

спецдозволи на користування надрами;

кінцевих бенефіціарних власників та засновників компаній, які є власниками спецдозволів;

умови видачі та історію зміни статусів;

територію, де розташовані надра;

видобуток за останній рік та за весь час дії дозволу;

родовища корисних копалин;

свердловини нафти та газу;

нараховану рентну плату на спецдозвіл і сплату ренти в контексті власників дозволів та громад тощо.

Усі дані подаватиме Державна служба геології та надр, Державна податкова служба та Міністерство юстиції України.



"Станом на 14 грудня 2021 року в Україні діє 3070 спеціальних дозволів на користування надрами, 581 з яких з участю держави. Ці дозволи знаходяться на території 1046 громад, їх власниками є 2061 юридична особа та 64 фізичні особи-підприємці. У 2020 році їх власники сплатили 51,4 млрд грн рентної плати (включно з користуванням водними ресурсами)", - повідомляють у пресслужбі.

Рішення РНБО "Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави" президент Володимир Зеленський увів у дію в липні 2021 року. У РНБО зазначають, що це рішення покращить процес обміну даними між державними органами, щоб моніторити та контролювати використання надр.

Нагадаємо, 6 грудня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №6394 “Про економічний паспорт”, відповідно до якого плата за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей - громадян України.

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