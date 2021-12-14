РНБО запустила онлайн-карту для моніторингу використання надр України
У вівторок, 14 грудня, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов представив систему моніторингу користування надрами України
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
"Оскільки моніторинг та контроль за користуванням надрами є питаннями національної безпеки, у рамках інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни "СОТА" Апаратом РНБО України було створено систему моніторингу користування надрами", - йдеться у повідомленні.
Карта знаходиться у вільному доступі. Основою системи є ГІС-портал, на якому автоматизовано оновлюється інформація про:
- спецдозволи на користування надрами;
- кінцевих бенефіціарних власників та засновників компаній, які є власниками спецдозволів;
- умови видачі та історію зміни статусів;
- територію, де розташовані надра;
- видобуток за останній рік та за весь час дії дозволу;
- родовища корисних копалин;
- свердловини нафти та газу;
- нараховану рентну плату на спецдозвіл і сплату ренти в контексті власників дозволів та громад тощо.
Усі дані подаватиме Державна служба геології та надр, Державна податкова служба та Міністерство юстиції України.
"Станом на 14 грудня 2021 року в Україні діє 3070 спеціальних дозволів на користування надрами, 581 з яких з участю держави. Ці дозволи знаходяться на території 1046 громад, їх власниками є 2061 юридична особа та 64 фізичні особи-підприємці. У 2020 році їх власники сплатили 51,4 млрд грн рентної плати (включно з користуванням водними ресурсами)", - повідомляють у пресслужбі.
Рішення РНБО "Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави" президент Володимир Зеленський увів у дію в липні 2021 року. У РНБО зазначають, що це рішення покращить процес обміну даними між державними органами, щоб моніторити та контролювати використання надр.
- Нагадаємо, 6 грудня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №6394 “Про економічний паспорт”, відповідно до якого плата за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей - громадян України.
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