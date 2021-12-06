Економічний паспорт українця: Зеленський вніс у Раду законопроєкт

Про це йдеться у картці відповідного документа, передає Еспресо.TV.



Текст законопроєкту, який президент визначив як невідкладний, поки не оприлюднено. Як зазначається у розділі “Дати та стан проходження”, документ передано на розгляд керівництву парламенту.



За новим законопроєктом, всі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років зможуть отримати кошти від користування та видобутку надр України. Вони будуть накопичуватися на їх персональному депозитному рахунку в банку і після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними на здобуття вищої освіти в Україні.



Крім цього, президент Зеленський подав на розгляд Верховної Ради супровідні до №6394 законопроєкти №6395 “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта” та №6396 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь”, також визначені як невідкладні.



Тексти документів також поки відсутні, але законопроєкти вже передали на розгляд керівництва ВР.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у березні 2021 року анонсував введення економічного паспорту українця.

1 грудня, під час щорічного звернення до Верховної Ради Зеленський заявив, що внесе відповідний законпроєкт до Верховної Ради до 10 грудня.