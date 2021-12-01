Зеленський заявив, що внесе до Ради законопроєкт про економічний паспорт українця

Про це він заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Еспресо.TV.



"Вчора ми проголосували важливий податковий закон №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів України. Ми спрямуємо ці кошти на наших дітей, тому до 10 грудня, я вношу законопроєкт про "економічний паспорт" українця. Відповідно до нього, плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей - громадян України. Коли їм виповниться 18 років, наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні чи купівлі власного житла", - заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський у березні 2021 року анонсував введення економічного паспорту українця.