Зеленський заявив, що внесе до Ради законопроєкт про економічний паспорт українця
Президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця до 10 грудня
Про це він заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Еспресо.TV.
"Вчора ми проголосували важливий податковий закон №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів України. Ми спрямуємо ці кошти на наших дітей, тому до 10 грудня, я вношу законопроєкт про "економічний паспорт" українця. Відповідно до нього, плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей - громадян України. Коли їм виповниться 18 років, наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні чи купівлі власного житла", - заявив Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський у березні 2021 року анонсував введення економічного паспорту українця.
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