Роберт Кеннеді-молодший балотуватиметься на посаду президента США у 2024 році

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Кеннеді-молодший буде другим перспективним кандидатом від Демократичної партії, який може стати одним з головних суперників Джо Байдена.

Попри це, у 2017 році 69-річний Кеннеді зазнавав критики через своє скептичне ставлення до вакцин. У 2021 році Instagram видалив обліковий запис Кеннеді після того, як політик неодноразово публікував спростувальні заяви про COVID-19.

11 березня Кеннеді-молодший опублікував у twitter пост, де просив допомогти вирішити, чи варто балотуватися у президенти. Він зазначив, що його пріоритетом стане боротьба з корупцією та відновлення демократії.

"Якщо я балотуватимусь, моїм пріоритетом буде покласти край корупційному злиттю державної та корпоративної влади, яке зруйнувало нашу економіку, розгромило середній клас, забруднило наші ландшафти та води, отруїло наших дітей і позбавило нас наших цінностей і свобод. Разом ми можемо відновити американську демократію", - йдеться у дописі.