Роберт Кеннеді-молодший балотуватиметься на посаду президента США у 2024 році
Роберт Кеннеді-молодший балотуватиметься у президенти США у 2024 році - у середу, 5 квітня, політик подав документи до Федеральної виборчої комісії
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Кеннеді-молодший буде другим перспективним кандидатом від Демократичної партії, який може стати одним з головних суперників Джо Байдена.
Попри це, у 2017 році 69-річний Кеннеді зазнавав критики через своє скептичне ставлення до вакцин. У 2021 році Instagram видалив обліковий запис Кеннеді після того, як політик неодноразово публікував спростувальні заяви про COVID-19.
11 березня Кеннеді-молодший опублікував у twitter пост, де просив допомогти вирішити, чи варто балотуватися у президенти. Він зазначив, що його пріоритетом стане боротьба з корупцією та відновлення демократії.
"Якщо я балотуватимусь, моїм пріоритетом буде покласти край корупційному злиттю державної та корпоративної влади, яке зруйнувало нашу економіку, розгромило середній клас, забруднило наші ландшафти та води, отруїло наших дітей і позбавило нас наших цінностей і свобод. Разом ми можемо відновити американську демократію", - йдеться у дописі.
- Американська письменниця-авторка бестселерів Маріанна Вільямсон стала кандидатом на посаду президента США, вибори якого відбудуться у 2024 році.
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