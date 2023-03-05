Про це повідомило видання The Hill.

"Відсьогодні я є кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів", - сказала вона.

Зокрема відомо, що Вільямсон, яка була кандидатом у президенти від Демократичної партії на останніх виборах, минулого тижня підтвердила, що планує балотуватися на посаду глави Білого дому у 2024 році.

Зазначається також, що письменниця є першою представницею Демократичної партії, яка офіційно кинула виклик чинному президенту США Джо Байдену, який ще не оголосив про свої плани на 2024 рік, але, як очікується, офіційно розпочне свою передвиборчу кампанію вже наступного місяця.