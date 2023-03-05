Письменниця Маріанна Вільямсон оголосила про намір балотуватись у президенти США у 2024 році
Американська письменниця-авторка бестселерів Маріанна Вільямсон стала кандидатом на посаду президента США, вибори якого відбудуться у 2024 році
Про це повідомило видання The Hill.
"Відсьогодні я є кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів", - сказала вона.
Зокрема відомо, що Вільямсон, яка була кандидатом у президенти від Демократичної партії на останніх виборах, минулого тижня підтвердила, що планує балотуватися на посаду глави Білого дому у 2024 році.
Зазначається також, що письменниця є першою представницею Демократичної партії, яка офіційно кинула виклик чинному президенту США Джо Байдену, який ще не оголосив про свої плани на 2024 рік, але, як очікується, офіційно розпочне свою передвиборчу кампанію вже наступного місяця.
- У кінці лютого стало відомо, що президент США Джо Байден, найімовірніше, вдруге висуне свою кандидатуру на посаду глави Білого дому і у цьому він матиме підтримку найближчих.
- Reuters також повідомили, що Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися у квітні цього року.
- 5 березня стало відомо, що за даними опитування на Конференції політичних дій консерваторів (CPAC), експрезидент США Дональд Трамп отримав підтримку в 62% як висуванець від Республіканської партії на виборах у 2024 році.
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