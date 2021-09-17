Робота ініціативи COVAX буде продовжена в 2022 році, - ВООЗ

Про це заявив голова Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"У 2022 році ця робота продовжиться точно. Багато країн наразі організовують свої шляхи для отримання та закупівлі вакцини, включаючи і Україну. Наприклад, Україна на основі двосторонніх угод закупила 15-20 млн доз вакцини", - сказав він.

За словами доктора, ВООЗ має переконатися, що вакцини достатньо.



Хабіхт зазначив, що кількість виробників вакцин постійно зростає, як і кількість потужностей у різних країнах.