Робота ініціативи COVAX буде продовжена в 2022 році, - ВООЗ
Дія глобальної ініціативи COVAX продовжиться у 2022 році
Про це заявив голова Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"У 2022 році ця робота продовжиться точно. Багато країн наразі організовують свої шляхи для отримання та закупівлі вакцини, включаючи і Україну. Наприклад, Україна на основі двосторонніх угод закупила 15-20 млн доз вакцини", - сказав він.
За словами доктора, ВООЗ має переконатися, що вакцини достатньо.
Хабіхт зазначив, що кількість виробників вакцин постійно зростає, як і кількість потужностей у різних країнах.
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