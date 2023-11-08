Rockstar Games анонсувала перший трейлер нової частини GTA
У середу, 8 листопада, студія Rockstar Games анонсувала випуск першого трейлеру нової частини серії ігор Grand Theft Auto
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на офіційний твіттер Rockstar Games.
"Ми дуже раді повідомити вам, що на початку грудня ми випустимо перший трейлер наступної гри Grand Theft Auto. Ми з нетерпінням чекаємо ще багато років ділитися цим досвідом з усіма вами", - йдеться у повідомленні студії.
Дата релізу довгоочікуваної GTA VI поки невідома. Розробники ще не ділилися жодними офіційними подробицями нової частини серії ігор.
Grand Theft Auto V, яка поки є крайньою частиною серії ігор GTA, вийшла ще 2013 року.
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