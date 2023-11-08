Rockstar Games анонсувала перший трейлер нової частини GTA

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на офіційний твіттер Rockstar Games.

"Ми дуже раді повідомити вам, що на початку грудня ми випустимо перший трейлер наступної гри Grand Theft Auto. Ми з нетерпінням чекаємо ще багато років ділитися цим досвідом з усіма вами", - йдеться у повідомленні студії.

Дата релізу довгоочікуваної GTA VI поки невідома. Розробники ще не ділилися жодними офіційними подробицями нової частини серії ігор.

Grand Theft Auto V, яка поки є крайньою частиною серії ігор GTA, вийшла ще 2013 року.