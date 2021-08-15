Родина валютників з Вінниці позичила в "колег" $800 тис. і зникла з міста, - ЗМІ

Їхню історію розповідає вінницька газета 33 канал, передає Еспресо.TV.



27 липня сім’я К. разом зі своєю маленько дитиною поїхала на BMW у бік Житомира й після того їх тривалий час не бачили. Не виходили на зв’язок навіть зі своїми рідними. До поліції звернулася старша донька жінки від попереднього шлюбу. Вона повідомила, що мати зі своїм чоловіком і 4-річним братиком планували їхати на море. Але про їхнє подальше місцезнаходження дів­чина не знала.



Поліцейські переглядали відео з камер відеонагляду і встановили, що родина на власній машині поїхала в напрямку Житомирської області. Орієнтування про безвісти зниклих надіслали в управління поліції по всій Україні. Два тижні тривали пошуки сім’ї. 4 серпня зниклих знайшли на території Закарпаття.



"Вони живі-здорові. Кажуть, що поїхали відпочивати, а як було насправді, з’ясують слідчі", - уточнила речниця Вінницької облполіції Анна Олійник.



Після розголосу про розшук сім’ї вінничани впізнали у зниклих валютників з ринку "Урожай".



"Ольга та Володя - відомі у Вінниці валютники. Вони взяли гроші у своїх "колег" на ринку і зникли… Суми немаленькі! Може, вони просто втекли?" - такі повідомлення були під оголошеннями про розшук у соцмережах.



А ось що розповів журналістам знайомий родини К., який теж працює на ринку "Урожай":



"Курс долара впав, і заробітки у валютників зараз мізерні. Володя - людина молода, на 14 років молодший за Ольгу, а теперішнє прогресивне покоління шукає легких грошей. Справи у них йшли не дуже, ось і вирішили вони трохи "піднятися" на відомій піраміді.



Серед валютників - непоодинока традиція працювати в "складчину" за певний відсоток. Раніше ніхто нікого не кидав. Тому, коли Володя попросив гроші і озвучив реальний план, як він їх поверне з прибутком, багато хто ризикнув і віддав йому на руки кругленьку суму в у.о. У мене теж просив, але я саме купив машину і залишився на нулях.



ажуть, напозичалися 800 тис. дол. Коли з’явилися оголошення про їх розшук, всі зрозуміли, що грошей назад можна й не дочекатися. Їх шукали не тільки поліція, але й бандити.



ік тому вони купили будинок у Яришівці, поїхали туди, але там нікого. Сусіди сказали, що будинок продається.



хоже, що назад сім’я повертатися не збиралася. І якби не Ольжина донька від першого шлюбу, яка не знайшла спільної мови з вітчимом, але дуже переживала за маму і маленького братика Микиту, ця історія не набула б такого повороту. Мама декілька годин не виходила на зв’язок, от дівчина й запанікувала і звернулася в поліцію.



Не розумію, якщо вони збиралися тікати, то за такі гроші, як напозичали, могли купити румунські паспорти і вже бути десь в Європі. Але, напевно, щось пішло не так".



Усі обставини зараз з’ясовують правоохоронці.



Ось як прокоментував цю гучну справу начальник обласної поліції Іван Іщенко:



"Справу про розшук закрили, оскільки зниклих осіб знайшли у Закарпатській області та повернули у Вінницю. Зараз у нас 5 заяв від потерпілих, в яких один із подружжя взяв гроші і не повернув. Не можу сказати, скільки саме, суми різні. І жодних розписок немає… Порушено кримінальне провадження по 190 статті ККУ - шахрайство. Факт шахрайства присутній, адже позичальник брав позику, знаючи, що кошти не віддасть".





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