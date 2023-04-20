Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Суспільству й державі потрібно дбати про людей, які віддали на захист Батьківщини найдорожче, що в них є - це своїх рідних. Багато законів визначено державою, якнайменше п’ять законів, близько 80 постанов ти низка наказів, якими визначаються соціальні гарантії для родин військовополонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців. Великий обсяг правових документів не завжди сприяє тому, що люди можуть визначити, які пільги їм належать. Український центр захисту прав людини взяв на себе зобов'язання допомагати родинам розбиратися у законодавчому полі, надавати правову допомогу й роз'яснювати, які пільги та права в них є. По-перше, щоб отримати пільги, потрібно отримати статус. Необхідно надати пакет документів до комісії, тільки після висновків якої люди будуть мати право на виплати", - зазначила Степаненко.

Членкиня правління та експерт ГО "Український центр захисту прав людини" також розповіла про основні виплати.

"Родини можуть розраховувати на державну допомогу у розмірі 100 тис. грн щорічно, поки їх рідний перебуває у полоні. Після його звільнення людина теж отримує 100 тис. грн. Родини зниклих безвісти військовослужбовці теж мають пільги. Поки людина вважається зниклою безвісти родина має право на грошове забезпечення. Для родин загиблих військовослужбовців визначено законом перелік пільг. Є одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн грн. Ця допомога не виплачується відразу. Спочатку виплачується ⅕ частина допомоги - це 3 млн грн, і протягом 40 місяців рівними частинами виплачується по 300 тис. грн на місяць допомоги", - пояснила Степаненко.









