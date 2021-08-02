Роман дуже хоче зіграти в Москві проти "Спартака", - батько українця Яремчука, який перейшов у "Бенфіку"

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.



4 серпня "Бенфіка" зіграє проти "Спартака" у Москві. Роман Яремчук поки провів у лісабонському клубі лише одне тренування, але дуже хоче зіграти в Росії.



"Всі ці дні я перебуваю з сином в Португалії в ролі представника сім'ї. Побував на зустрічі з керівництвом "Бенфіки", яка два роки стежила за виступами Романа, був присутній, коли він проходив тестування. Роман дуже хоче зіграти в Москві, проте він встиг провести в "Бенфіці" лише одне заняття. Тому все буде залежати від рішення тренерського штабу", - сказав Яремчук-старший.



Роман Яремчук підписав з "Бенфікою" контракт до 2026 року. "Гент" отримає від лісабонців 17 млн євро за 75% прав на українського форварда. Охочі придбати Яремчука повинні будуть заплатити португальцям 100 млн євро.



Роман Яремчук виступав за бельгійський клуб з 2017 року. У минулому сезоні 25-річний нападник зіграв за "Гент" 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.

1 серпня "Бенфіка" купила у "Гента" за 17 млн євро українського нападника Романа Яремчука.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb