Роман дуже хоче зіграти в Москві проти "Спартака", - батько українця Яремчука, який перейшов у "Бенфіку"
Олег Яремчук, батько українського форварда Романа Яремчука, зізнався, що його син дуже хоче зіграти проти московського "Спартака" у кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
4 серпня "Бенфіка" зіграє проти "Спартака" у Москві. Роман Яремчук поки провів у лісабонському клубі лише одне тренування, але дуже хоче зіграти в Росії.
"Всі ці дні я перебуваю з сином в Португалії в ролі представника сім'ї. Побував на зустрічі з керівництвом "Бенфіки", яка два роки стежила за виступами Романа, був присутній, коли він проходив тестування. Роман дуже хоче зіграти в Москві, проте він встиг провести в "Бенфіці" лише одне заняття. Тому все буде залежати від рішення тренерського штабу", - сказав Яремчук-старший.
Роман Яремчук підписав з "Бенфікою" контракт до 2026 року. "Гент" отримає від лісабонців 17 млн євро за 75% прав на українського форварда. Охочі придбати Яремчука повинні будуть заплатити португальцям 100 млн євро.
Роман Яремчук виступав за бельгійський клуб з 2017 року. У минулому сезоні 25-річний нападник зіграв за "Гент" 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.
- 1 серпня "Бенфіка" купила у "Гента" за 17 млн євро українського нападника Романа Яремчука.
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