Роналду оформив дубль та допоміг "Аль-Насру" у меншості виграти арабську Лігу чемпіонів
У суботу, 12 серпня, саудівський "Аль-Наср" переміг "Аль-Хіляль" у фіналі арабської Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Аль-Насра" з рахунком 2:1. Хоча до 74-ї хвилини перевага була на боці "Аль-Хіляля" - на 51-й хвилині гол забив Майкл Річард.
Кріштіану Роналду став справжнім героєм матчу. На 74-й хвилині португалець зрівняв рахунок, а на 98-й, вже в овертаймі, забив другий м'яч.
Форвард забив у п’ятому матчі арабської ЛЧ поспіль. Раніше він відзначився голами на груповому етапі, у чвертьфіналі та півфіналі.
"Аль-Наср" виграв Лігу чемпіонів у меншості. На 71-й хвилині червону картку отримав Аль-Амрі. Головного тренера Луїша Каштру вилучили на 103-й хвилині.
Арабська Ліга чемпіонів
Фінал
12 серпня
"Аль-Хіляль" - "Аль-Наср" 1:2
Голи: Майкл Річард, 51 - Роналду, 74, 98
Вилучення: Аль-Амрі, 71, Аль-Бушалі, 78 (за межами поля), Каштру, 103 (тренер, за межами поля)
Що відомо про "Аль-Наср"
За "Аль-Наср" грає Кріштіану Роналду, Садіо Мане, Таліска, Марсело Брозовіч, Секо Фофана, Алекс Теллес та голкіпер Давід Оспіна.
Команду тренує Луїш Каштру, який колись очолював "Шахтар".
- 9 серпня португальська зірка Кріштіану Роналду вивів саудівський "Аль-Наср" у фінал арабської ЛЧ
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