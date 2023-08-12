Роналду оформив дубль та допоміг "Аль-Насру" у меншості виграти арабську Лігу чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Аль-Насра" з рахунком 2:1. Хоча до 74-ї хвилини перевага була на боці "Аль-Хіляля" - на 51-й хвилині гол забив Майкл Річард.

Кріштіану Роналду став справжнім героєм матчу. На 74-й хвилині португалець зрівняв рахунок, а на 98-й, вже в овертаймі, забив другий м'яч.

Форвард забив у п’ятому матчі арабської ЛЧ поспіль. Раніше він відзначився голами на груповому етапі, у чвертьфіналі та півфіналі.

"Аль-Наср" виграв Лігу чемпіонів у меншості. На 71-й хвилині червону картку отримав Аль-Амрі. Головного тренера Луїша Каштру вилучили на 103-й хвилині.

Арабська Ліга чемпіонів

Фінал

12 серпня

"Аль-Хіляль" - "Аль-Наср" 1:2

Голи: Майкл Річард, 51 - Роналду, 74, 98

Вилучення: Аль-Амрі, 71, Аль-Бушалі, 78 (за межами поля), Каштру, 103 (тренер, за межами поля)

Що відомо про "Аль-Наср"

За "Аль-Наср" грає Кріштіану Роналду, Садіо Мане, Таліска, Марсело Брозовіч, Секо Фофана, Алекс Теллес та голкіпер Давід Оспіна.

Команду тренує Луїш Каштру, який колись очолював "Шахтар".