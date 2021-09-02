Роналду побив світовий бомбардирський рекорд

Про це повідомляє ФІФА у twitter.

Роналду зробив дубль у матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Ірландії та допоміг своїй команді перемогти 2:1.

Таким чином, Роналду забив 110-й та 111-й гол за збірну Португалії та побив рекорд іранця Алі Даеї, у якого 109 голів за національну команду.

Нагадаємо, 23 червня Кріштіану Роналду забив 109-й гол за збірну Португалію та повторив світовий рекорд за кількістю м'ячів за національні команди.

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