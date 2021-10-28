Роналду повідомив, що знову стане батьком, він чекає на близнюків

Про це Роналду повідомив на своїй сторінці в Instagram.



Роналду і його кохана Джорджина Родрігес очікують поповнення в родині.



"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові - ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", - написав португальський футболіст.

Кріштіану Роналду познайомився з Джорджиною у 2016 році в одному з модних бутиків Мадриду, де працювала дівчина.

У португальця четверо дітей. Найстаршому сину Кріштіану Роналду-молодшому 11 років, він народився у червні 2010-го від невідомої жінки. У 2017-му році у португальського футболіста народилися близнята від сурогатної матері. Джорджина народила для Роналду дівчинку Алану Мартіну, якій у листопаді виповниться 4 роки.

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