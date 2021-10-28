Роналду повідомив, що знову стане батьком, він чекає на близнюків
Португальський футболіст Кріштіану Роналду заявив, що чекає на близнюків
Про це Роналду повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Роналду і його кохана Джорджина Родрігес очікують поповнення в родині.
"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові - ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", - написав португальський футболіст.
Кріштіану Роналду познайомився з Джорджиною у 2016 році в одному з модних бутиків Мадриду, де працювала дівчина.
У португальця четверо дітей. Найстаршому сину Кріштіану Роналду-молодшому 11 років, він народився у червні 2010-го від невідомої жінки. У 2017-му році у португальського футболіста народилися близнята від сурогатної матері. Джорджина народила для Роналду дівчинку Алану Мартіну, якій у листопаді виповниться 4 роки.
- У вересні минулого року повідомлялось, що цивільна дружина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес погодилась вийти заміж за португальського футболіста.
- У грудні 2020-го Роналду показав, як він святкує Різдво у сімейному колі.
- 1 березня Джорджина Родрігес розповіла, що Роналду є відмінним батьком і турботливим сім'янином.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.37Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе