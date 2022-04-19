Роналду втратив новонародженого сина
У португальського футболіста Кріштіану Роналду помер новонароджений син
Про це Роналду повідомив у Instagram.
За словами форварда англійського "Манчестер Юнайтед", вони з цивільною дружиною Джорджиною чекали на двійню, народилася дівчинка, а хлопчик помер під час пологів.
"З великим смутком мусимо повідомити, що наш новонароджений хлопчик помер. Це найбільший біль, який можуть відчувати батьки. Лише народження дівчинки дає нам силу жити з деякою надією та щастям. Ми всі спустошені через цю втрату і просимо про приватність у цей складний час. Наш маленький хлопчику, ти наш янгол. Ми завжди тебе любитимемо", – написав Роналду.
Окрім новонародженої дівчинки, Кріштіану Роналду з Джорджиною Родрігес виховують чотирьох дітей.
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