Роналду втратив новонародженого сина

Про це Роналду повідомив у Instagram.

За словами форварда англійського "Манчестер Юнайтед", вони з цивільною дружиною Джорджиною чекали на двійню, народилася дівчинка, а хлопчик помер під час пологів.

"З великим смутком мусимо повідомити, що наш новонароджений хлопчик помер. Це найбільший біль, який можуть відчувати батьки. Лише народження дівчинки дає нам силу жити з деякою надією та щастям. Ми всі спустошені через цю втрату і просимо про приватність у цей складний час. Наш маленький хлопчику, ти наш янгол. Ми завжди тебе любитимемо", – написав Роналду.

Окрім новонародженої дівчинки, Кріштіану Роналду з Джорджиною Родрігес виховують чотирьох дітей.



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