Росія 27 травня вбила 5 мирних жителів Донецької області
За день 27 травня російські військові вбили 5 мирних жителів Донецької області
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Уся лінія оборони залежить від якості нашої оборони. Від якості та швидкості допомоги від наших союзників можуть розгортання подій на фронті на сході України. Сьогодні росіяни вбили 5 і поранили ще 4 мирних жителів Донеччини", - написав Кириленко.
Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
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