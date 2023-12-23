Росія атакує Україну "шахедами": ППО спрацювала на Дніпропетровщині
Ввечері суботи, 23 грудня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України
Про пуск "шахедів" Повітряні сили повідомили після 19:00.
Росіяни запустили ударні БПЛА з декількох напрямків. "Шахеди" фіксували на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Згодом "шахеди" за вектором руху летіли у західному напрямку. Під загрозою опинилась Черкаська, Кіровоградська, Вінницька область.
О 22:08 у Дніпропетровській ОВА відзвітували, що повітряне командування "Схід" знищило 4 "шахеди". По одному у Дніпровському і Криворізькому районах. Ще два – на Синельниківщині.
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