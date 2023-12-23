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Росія атакує Україну "шахедами": ППО спрацювала на Дніпропетровщині

23 грудня, 2023 субота
22:21
Війна з Росією система оповіщення сирена

Ввечері суботи, 23 грудня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України

Про пуск "шахедів" Повітряні сили повідомили після 19:00.

Росіяни запустили ударні БПЛА з декількох напрямків. "Шахеди" фіксували на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Згодом "шахеди" за вектором руху летіли у західному напрямку. Під загрозою опинилась Черкаська, Кіровоградська, Вінницька область.

О 22:08 у Дніпропетровській ОВА відзвітували, що повітряне командування "Схід" знищило 4 "шахеди". По одному у Дніпровському і Криворізькому районах. Ще два – на Синельниківщині. 

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