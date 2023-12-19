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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія атакує Україну "шахедами". ППО працює під Києвом. Ситуація ввечері 19 грудня
Оновлено

Росія атакує Україну "шахедами". ППО працює під Києвом. Ситуація ввечері 19 грудня

19 грудня, 2023 вiвторок
23:05
Війна з Росією система оповіщення сирена

Ввечері вівторка, 19 грудня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України

Про пуск "шахедів" Повітряні Сили повідомили о 18:56.

Спершу було відомо про групу ударних БПЛА, які рухались в напрямку Одеської області, зокрема Чорноморська, Одеси та Затоки.

О 21:31 стало відомо про нові БПЛА, які вже рухались зі сторони Херсонщини та Миколаївщини.

За траєкторією руху, далі БПЛА рухались над Кіровоградською та Черкаською областями. Станом на 22:58 відомо про загрозу для Києва, Київщини, Чернігівської та Вінницької області.

О 23:01 Київська ОВА повідомили про роботу ППО. Військова адміністрація Києва заявила, що "шахеди" намагаються збити у передмісті столиці.

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