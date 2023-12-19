Росія атакує Україну "шахедами". ППО працює під Києвом. Ситуація ввечері 19 грудня
Ввечері вівторка, 19 грудня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України
Про пуск "шахедів" Повітряні Сили повідомили о 18:56.
Спершу було відомо про групу ударних БПЛА, які рухались в напрямку Одеської області, зокрема Чорноморська, Одеси та Затоки.
О 21:31 стало відомо про нові БПЛА, які вже рухались зі сторони Херсонщини та Миколаївщини.
За траєкторією руху, далі БПЛА рухались над Кіровоградською та Черкаською областями. Станом на 22:58 відомо про загрозу для Києва, Київщини, Чернігівської та Вінницької області.
О 23:01 Київська ОВА повідомили про роботу ППО. Військова адміністрація Києва заявила, що "шахеди" намагаються збити у передмісті столиці.
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