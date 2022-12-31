Росія атакувала Миколаївщину та Дніпропетровщину "шахедами"

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами Кіма, Росія використовує для обстрілу щонайменше 2 групи "шахедів". Б'ють в напрямку Дніпра та Миколаєва.

Станом на 22:11 один зі "шахедів" вже був знищений українською ППО.

У місцевих телеграм-каналах вже повідомляють про звуки, які подібні на ППО, на Дніпропетровщині та Миколаївщині.

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