Росія атакувала Миколаївщину та Дніпропетровщину "шахедами"
У ніч з 31 грудня на 1 січня російський агресор атакував Миколаївську і Дніпропетровську області дронами-камікадзе
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За словами Кіма, Росія використовує для обстрілу щонайменше 2 групи "шахедів". Б'ють в напрямку Дніпра та Миколаєва.
Станом на 22:11 один зі "шахедів" вже був знищений українською ППО.
У місцевих телеграм-каналах вже повідомляють про звуки, які подібні на ППО, на Дніпропетровщині та Миколаївщині.
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