Росія через агресію в Україні та санкції втрачає партнерів не лише у Європі, а й в Азії
На тлі широкомасштабногонападу на Україну та протистояння із західними державами, Росія почала втрачати союзників у Південно-Східній Азії, відносини з якими ретельно вишиковувалися в минулі десятиліття
Про це повідомляє South China Morning Post.
Найяскравішим прикладом стали Філіппіни. Президент Родріго Дутерте, якого часто критикували за авторитарні замашки, і який називав Володимира Путіна другом, засудив вторгнення в Україну. Фердинанд Маркос, який змінив його, розірвав угоду про купівлю російських військових вертольотів і вирушив за новими гелікоптерами в США.
Запеклі спроби Росії завоювати регіональний енергетичний ринок теж зазнають невдачі, оскільки держави Південно-Східної Азії вважають за краще купувати нафту на Близькому Сході.
Навіть відносини із давнім союзником, В'єтнамом, різко псуються на тлі української війни. А Сінгапур, єдина країна регіону, яка мала з Росією договір про вільну торгівлю, запровадив санкції проти Москви.
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