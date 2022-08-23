Росія через агресію в Україні та санкції втрачає партнерів не лише у Європі, а й в Азії

Про це повідомляє South China Morning Post.

Найяскравішим прикладом стали Філіппіни. Президент Родріго Дутерте, якого часто критикували за авторитарні замашки, і який називав Володимира Путіна другом, засудив вторгнення в Україну. Фердинанд Маркос, який змінив його, розірвав угоду про купівлю російських військових вертольотів і вирушив за новими гелікоптерами в США.

Запеклі спроби Росії завоювати регіональний енергетичний ринок теж зазнають невдачі, оскільки держави Південно-Східної Азії вважають за краще купувати нафту на Близькому Сході.

Навіть відносини із давнім союзником, В'єтнамом, різко псуються на тлі української війни. А Сінгапур, єдина країна регіону, яка мала з Росією договір про вільну торгівлю, запровадив санкції проти Москви.

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