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"Росія - держава-терорист": у французькому Ліоні відбулася акція протесту

26 вересня, 2022 понедiлок
12:30
Світ на фото: акція протесту у Ліоні

У центр міста на маніфестацію вийшли активісти з української діаспори та французи, які засуджують путінську війну

Учасники акції привернули увагу французького суспільства до злочинів російських окупантів — вбивств українців в Ізюмі та теракт в Оленівці проти українських військовополонених. 

Люди тримали в руках світлини із закатованими українцями в Ізюмі, Оленівці та інших місцях, а також фотографії зруйнованих російськими ракетами житлових будинків в українських містах.

Одна з найбільш трагічних світлин на маніфестації — рука закатованого українського військовослужбовця із жовто-блакитним браслетом, героя України Сергія Сови, яка облетіла увесь світ.

Фото: Микола Кюзен

Учасники акції в Ліоні цими світлинами нагадують всім французам та владі Франції, хто така росія, що про її воєнні злочини потрібно пам'ятати. І особливо тоді як певні прокремлівські сили заявляють, що росія не ворог і з нею варто домовлятись. Ціна домовлянь з Москвою ілюстрована саме на цих світлинах.

15 вересня, після деокупації міста Ізюм на Харківщині Збройними Силами України, у лісопосадці виявили велику братську могилу українських військових та близько 450 поховань цивільних під хрестами з номерами. Ці могили з’явилися за час окупації Ізюма російськими окупантами.

Ексгумація в Ізюмі почалася 16 вересня. За першими висновками правоохоронців, більшість тіл мають ознаки насильницької смерті та тортур.

Різанина в Ізюмі стала підставою для заяв багатьох західних лідерів із засудженням нового воєнного злочину росіян.
 

Франція
Ліон
війна з Росією
акції протестів
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