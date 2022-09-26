"Росія - держава-терорист": у французькому Ліоні відбулася акція протесту
У центр міста на маніфестацію вийшли активісти з української діаспори та французи, які засуджують путінську війну
Учасники акції привернули увагу французького суспільства до злочинів російських окупантів — вбивств українців в Ізюмі та теракт в Оленівці проти українських військовополонених.
Люди тримали в руках світлини із закатованими українцями в Ізюмі, Оленівці та інших місцях, а також фотографії зруйнованих російськими ракетами житлових будинків в українських містах.
Одна з найбільш трагічних світлин на маніфестації — рука закатованого українського військовослужбовця із жовто-блакитним браслетом, героя України Сергія Сови, яка облетіла увесь світ.
Фото: Микола Кюзен
Учасники акції в Ліоні цими світлинами нагадують всім французам та владі Франції, хто така росія, що про її воєнні злочини потрібно пам'ятати. І особливо тоді як певні прокремлівські сили заявляють, що росія не ворог і з нею варто домовлятись. Ціна домовлянь з Москвою ілюстрована саме на цих світлинах.
15 вересня, після деокупації міста Ізюм на Харківщині Збройними Силами України, у лісопосадці виявили велику братську могилу українських військових та близько 450 поховань цивільних під хрестами з номерами. Ці могили з’явилися за час окупації Ізюма російськими окупантами.
Ексгумація в Ізюмі почалася 16 вересня. За першими висновками правоохоронців, більшість тіл мають ознаки насильницької смерті та тортур.
Різанина в Ізюмі стала підставою для заяв багатьох західних лідерів із засудженням нового воєнного злочину росіян.
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