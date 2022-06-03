Росія добре розуміє, що не зможе інтегрувати окуповані українські території, - військовий експерт Коваленко
Військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко переконаний, РФ не здатна досягнути оголошених цілей у війні, тож про інтегрування тимчасово окупованих територій не може і йти мови
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Росія навіть не знає, як інтегрувати так звані ЛНР та ДНР, тож це смішно, коли гауляйтери нових тимчасово окупованих територій кажуть про їх інтегрування до РФ. Росія сама добре розуміє, що їм не вдасться утримувати ці території", – наголосив Коваленко.
Військовий експерт додав, що російським загарбникам не вистачає ресурсів навіть, аби провести так звану битву за Донбас.
"Зараз окупанти навіть не мають сил та змоги окупувати ті території, які вони анонсували. Адже анонсована загарбницька окупація, "битва за Донбас", мала сягати аж до Дніпра. Зараз же ми бачимо, що їхні бої точаться за Сєверодонецьк, і це не дуже успішно - це інерційні бої та інерційне просування. Варто наголосити, що на цьому напрямку зараз зосереджена найбільша за весь час повномасштабного вторгнення група російських окупаційних військ, і при цьому цей наступ дуже кволий. Тож навіть з чисельною перевагою особового складу та техніки вони не можуть реалізувати масштабний наступ, який вони так пафосно оголошували. Рано чи пізно окупантам доведеться тікати з цих територій, тому про яке інтегрування може йти мова", - сказав він.
- Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області, адже війська РФ, швидше за все, розтратять свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк
- Станом на 3 червня російські війська намагалися вести штурмові дії на Слов’янському, Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Криворізькому напрямках та поблизу Красногорівки й Полтавки. У центрі Сєверодонецька тривають бої
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