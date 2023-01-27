Росія готує інформаційний "вкид" проти Резнікова і Єрмака, – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

"Відомо, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва. Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського, тощо", - йдеться в повідомленні.



У Міноборони зауважили, що серед іншого, кампанія включатиме "вкид" сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 27 січня.

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