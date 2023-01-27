Росія має кадрові проблеми з командним складом в армії, з кожним днем вони будуть тільки збільшуватися, - розвідка

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк, цитує РБК-Україна.

Він зазначив, що кадрова нестача спостерігається зокрема у передових підрозділах: там не вистачає близько 40% молодших командирів.Також у підрозділах, які воюють у Донецькій і Луганській областях спостерігають проблему з командирами на рівні взводу чи роти.

"Російська Федерація продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети - повної окупації Донецької та Луганської областей. І саме в підрозділах, які там знаходяться ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти", - сказав Черняк.

За його словами, ворожі підрозділи, що стоять на першій лінії, не хочуть іти воювати, іти в наступ. Натомість він каже, що багато хто хоче себе скалічити, щоби повернутися на територію РФ і не воювати.

"Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає", - заявив Черняк.

Він додав, що саме з цієї причини мобілізованих росіян часто відправляють на штурмові дії. При цьому з ними немає командування та належної взаємодії між групами. За словами Черняка, вони можуть мати незначні тактичні успіхи, утім все ж гинуть сотнями, а згодом на їхнє місце надсилають нові підрозділи.

Представник ГУР уточнив, що Росія має проблеми з керівництвом в армії й на вищих рівнях. Він зазначив, що там уже спостерігається часта зміна генералів і командувачів різного рівня, яким не вдалося виконати поставлені задачі. На думку Черняка, це їхній останній шанс виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей.

"За нашими оцінками, кадрові проблеми з командним складом росіян з кожним днем будуть тільки збільшуватися", - наголосив Черняк.

26 січня аналітики розвідки Британії звітували про завершення підготовки 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ у Білорусі: її сила буде обмеженою після навчання, імовірно, як й інших угруповань.