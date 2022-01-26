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Росія має відмовитися від агресивних дій і відвести війська від України, - Столтенберг на терміновому брифінгу

26 січня, 2022 середа
20:38
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія повинна відмовитися від агресивних дій та вивести війська з України

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Росія повинна стримуватися від агресивних дій, Росія також повинна вивести війська з України, Грузії і Молдови, де вони розміщуються без згоди цих країн", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що Росія повинна відмовитись від ворожості щодо України. Столтенберг підтвердив, що Альянс передав Росії відповідь на "гарантії безпеки".

"Ми ясно дали зрозуміти, що не підемо на компроміс щодо права нації на вибір власного шляху. НАТО поважає рішення країн вступати в альянси або ні. Такі рішення повинні ухвалюватися у консенсусі та з урахуванням бажання країни, що вступає", - заявив Столтенберг.

НАТО пропонує РФ відновити діалог щодо військових навчань, контролю над озброєнням, ракетами, космосом та ядерною зброєю. 

"НАТО підготувало свою відповідь Росії. Ми зробили це паралельно з США. Ми повинні продовжувати діалог по лінії Москва-Брюссель. Ми готові вислухати питання, які турбують Росію і вести діалог ґрунтуючись на принципах європейської безпеки", - заявив він.

Також, за словами генсека, Росії пропонують встановити пряму лінію зв'язку та максимально використовувати військові контакти, щоб уникати інцидентів.

Столтенберг наголосив, що НАТО є виключно оборонним Альянсом та не прагне конфронтації і додав, що "НАТО не відмовиться від принципу "відкритих дверей". Крім того, боєздатність сил Альянсу підвищена, а його присутність у регіонах Балтійського та Чорного морів посилюється.

"Передові сили реагування НАТО складаються з 5 тис. військовослужбовців, які можуть бути розгорнуті протягом кількох днів", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що ці сили будуть задіяні у разі потреби, у Альянсу готові плани з оптимізації та виконання розпоряджень у найкоротші строки. Зараз проводиться робота над посиленням готовності цих сил.


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