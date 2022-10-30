Росія масово обстріляла Сумську область, постраждали 5 громад

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Протягом суботи, 29 жовтня, росіяни 7 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 38 приходів з артилерії й мінометів, також скидали вибухівку з квадрокоптера. У всіх випадках обійшлось без жертв.

Білопільська громада: Росіяни били з артилерійської гармати "НОНА" 2С9. Зафіксували 16 приходів.

Середино-Будська громада: Рашисти обстрілювали прикордоння із мінометів 122 калібру, 4 вибухи.

Есманська громада: тут також використовували міномети по околицях одного зі сіл (4 приходи).

Краснопільська громада: по одному зі сіл рашисти тричі вдарили з САУ. А згодом скинули з квадрокоптера вибуховий пристрій.

Миропільська громада: ворог двічі застосував міномети 120мм калібру. Спочатку було 8 приходів. Згодом ще 2 міни по тих же населених пунктах.

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