Росія масово обстріляла Сумську область, постраждали 5 громад
За добу, 29 жовтня, від російських обстрілів постраждали 5 громад Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Протягом суботи, 29 жовтня, росіяни 7 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 38 приходів з артилерії й мінометів, також скидали вибухівку з квадрокоптера. У всіх випадках обійшлось без жертв.
Білопільська громада: Росіяни били з артилерійської гармати "НОНА" 2С9. Зафіксували 16 приходів.
Середино-Будська громада: Рашисти обстрілювали прикордоння із мінометів 122 калібру, 4 вибухи.
Есманська громада: тут також використовували міномети по околицях одного зі сіл (4 приходи).
Краснопільська громада: по одному зі сіл рашисти тричі вдарили з САУ. А згодом скинули з квадрокоптера вибуховий пристрій.
Миропільська громада: ворог двічі застосував міномети 120мм калібру. Спочатку було 8 приходів. Згодом ще 2 міни по тих же населених пунктах.
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