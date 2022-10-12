Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

На Сумщині зафіксували 206 приходів. Для обстрілів росіяни використали авіацію, міномети, артилерію і заборонену зброю. Постраждали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська, Білопільська, Юнаківська та Шалигінська громади.

"Росіяни нанесли авіаудар по цивільному аграрному підприємству Великописарівської громади. Випустили 12 ракет з гвинтокрилу, що не перетинав державний кордон України. Зі ствольної артилерії били по м. Середино-Буда, зруйнувавши кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, знеструмивши частину міста. Станом на 21 годину електропостачання відновили", - пише Живицький.

З мінометів росіяни били по селах Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад. Зі ствольної артилерії по селах Білопільської та Есманської громад. По території Юнаківської громади стріляли з САУ. Пошкоджено приватний будинок мирних жителів, кілька парканів.

"По території Шалигінської громади ввечері гатили з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору. Крім того, був обстріл з РСЗВ у населеному пункті Ходіне, Шалигінської громади", - додав Дмитро Живицький.

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