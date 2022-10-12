Росія масштабно обстріляла Сумську область з авіації, артилерії, мінометів і забороненої зброї
За добу, 11 жовтня, російський агресор здійснив 13 обстрілів по території Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
На Сумщині зафіксували 206 приходів. Для обстрілів росіяни використали авіацію, міномети, артилерію і заборонену зброю. Постраждали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська, Білопільська, Юнаківська та Шалигінська громади.
"Росіяни нанесли авіаудар по цивільному аграрному підприємству Великописарівської громади. Випустили 12 ракет з гвинтокрилу, що не перетинав державний кордон України. Зі ствольної артилерії били по м. Середино-Буда, зруйнувавши кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, знеструмивши частину міста. Станом на 21 годину електропостачання відновили", - пише Живицький.
З мінометів росіяни били по селах Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад. Зі ствольної артилерії по селах Білопільської та Есманської громад. По території Юнаківської громади стріляли з САУ. Пошкоджено приватний будинок мирних жителів, кілька парканів.
"По території Шалигінської громади ввечері гатили з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору. Крім того, був обстріл з РСЗВ у населеному пункті Ходіне, Шалигінської громади", - додав Дмитро Живицький.
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