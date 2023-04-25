Росія мож піти у наступ, тому США посилюють забезпечення ЗСУ, - Білий дім

Про це повідомив координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, пише "Голос Америки".

"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни можуть піти в наступ на деяких ділянках", - йдеться у заяві.

Кірбі додав, що США не знають точно, де і як вони це зроблять. Саме тому США хочуть забезпечити Україну потрібною допомогою.

"Якщо вони (українці - ред.) приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести", - додав Кірбі.

За словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, Збройним силам України потрібна бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, матеріально-технічне забезпечення. Він додав, що важливим є підтримка військових на полі бою їжею, водою та паливом, що є елементом безперервної роботи. Саме тому для США це теж є пріоритетом серед військової допомоги Україні.