Росія мож піти у наступ, тому США посилюють забезпечення ЗСУ, - Білий дім
Російські військові з покращенням погодних умов можуть піти у наступ на кількох ділянках фронту в Україні, тому США хочуть забезпечити Україну потрібною допомогою
Про це повідомив координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, пише "Голос Америки".
"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни можуть піти в наступ на деяких ділянках", - йдеться у заяві.
Кірбі додав, що США не знають точно, де і як вони це зроблять. Саме тому США хочуть забезпечити Україну потрібною допомогою.
"Якщо вони (українці - ред.) приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести", - додав Кірбі.
За словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, Збройним силам України потрібна бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, матеріально-технічне забезпечення. Він додав, що важливим є підтримка військових на полі бою їжею, водою та паливом, що є елементом безперервної роботи. Саме тому для США це теж є пріоритетом серед військової допомоги Україні.
- Нагадаємо, у США повідомили, що на одних танках Abrams навчатимуть ЗСУ, а інші мають прибути на фронт до кінця року.
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