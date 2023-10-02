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Росія може готуватися до випробувань ядерної зброї в Арктиці, - NYT

2 жовтня, 2023 понедiлок
22:06
Війна з Росією

Фото з російської бази в Арктиці показують, що Росія може готуватися до випробувань експериментальної міжконтинентальної балістичної ракети

Про це пише The New York Times.

Журналісти припускають, що це може бути підготовка до випробування ракети "Буревестник". Зазначається, що підготовчі роботи, які видно на знімках, подібні до тих, які передували попереднім випробуванням.

На фото, зроблених вранці 20 вересня, видно численні транспортні засоби на стартовому майданчику на базі - серед них вантажівка з причепом, розміри якого відповідають розмірам ракети. Окрім того, з точки запуску прибрали захисне укриття. Пізніше його повернули на місце, проте на супутникових знімках за 28 вересня знову видно подібну активність. 

31 серпня російська влада випустила авіаційне повідомлення про "тимчасову небезпечну зону" та порадила пілотам уникати частини Баренцевого моря. Наразі це попередження значиться до 6 жовтня. Росія опублікувала подібне повідомлення перед випробуванням "Буревестника" у 2019 році.

Крім того, два російські літаки, які спеціально використовуються для збору даних про запуски ракет, на початку серпня знаходились у 160 км на південь від місця запуску на авіабазі Рогачево. Літаки належать "Росатому" і згідно з додатковими супутниковими знімками, вони залишалися на цій базі принаймні до 26 вересня. Видання наголошує, що під час випробувань "Буревестника" у 2018 році літаки такого типу також перебували поблизу.

За даними моніторингової групи Nuclear Threat Initiative, наразі нам відомо про 13 випробувань, які провела Росія між 2017 і 2019 роками, і всі вони були невдалими. Зазначається, що "Буревестник" може нести звичайну боєголовку, але на практиці, ймовірно, матиме ядерну, хоча й меншу за розмірами, ніж в більшості іншої ядерної зброї. За словами експертів, якщо її використовувати у воєнний час, ця ракета може мати потенціал для знищення великих міських районів і військових цілей.

  • У п'ятницю, 1 вересня, російський стратегічний ракетний комплекс "Сармат" нібито поставили на бойове чергування.
Росія
ядерна зброя
Арктика
ядерна безпека
ядерна небезпека
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