Росія може оточити Одесу, залучивши Придністровʼя та морський десант з острова Зміїний, - військовий аналітик Самусь
Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що країна-агресорка Росія не полишає планів оточити Одесу, залучивши війська у Придністровʼї, морський десант з острова Зміїний і прорив оборони ЗСУ біля Миколаєва
Аналітик висловив таку думку в етері Еспресо.
"Одеса зараз заблокована, адже ми відрізані від моря військово-морським шляхом. Ми також бачимо приготування на острові Зміїний - намагання створити систему ППО, яка замінила б знищений крейсер "Москва". Західна частина Одеської області відрізана через руйнування мосту біля Затоки. Єдина дорога, яка повʼязує цю частину Одеської обл зі східною частиною - селом Паланка у Молдові. Тож очевидно, що Росія готує воєнні дії з Придністровʼя, де в рашистів перебуває 2 батальйонно-тактичні групи. Цими силами вони можуть пройти до села Паланка, перерізати комунікації - відрізати західну частину Одеської області, а в районі Затоки висадити морський десант з острова Зміїний. Але оточення Одеси можливе лише за умови проведення ширшої операції з метою прориву оборони біля Миколаєва, оточення Одеси й створення наземного коридору з Придністровʼям", - зазначив Самусь.
Військовий аналітик наголосив, що захоплення Одеси може обернутися для України поразкою у війні з Росією, адже це потягне за собою жорсткі економічні й тактичні наслідки.
"Якщо такий варіант вдався б росіянам, Україна зазнала б потужної економічної, геополітичної, воєнно-політичної та військово-стратегічної поразки. Якби росіяни досягнули на Південному напрямку такого успіху, то Путін міг би фіксувати цю ситуацію та тиснути на Україну і Захід з метою підписання мирних чи заморожувальних угод. Тоді агресор згодився б на таку ситуацію, адже це завдало б руйнівних наслідків українській економіці - дисбалансу, який у короткій перспективі виправити неможливо. Тож Путін і сподівається таким чином зруйнувати економіку України й тиснути на нас. Путін не полишає мети руйнації нашої держави. Тож на мою думку, найбільш критичним є Південний напрямок бойових дій", - зауважив Михайло Самусь.
- Росіяни нарощують військову присутність на острові Зміїний, щоб блокувати українські морські комунікації.
- Начальник розвідки Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний важливий Росії для висадки десанту на територію невизнаного Придністров'я та контролю становища на Півдні України, однак ЗСУ боротимуться за острів.
- ОК "Південь" повідомляло, що поблизу Чорнобаївки українські військові знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів, 29 загарбників, зенітно-ракетний комплекс та іншу російську техніку, а також за добу 17 травня на Півдні України ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією уражено 110 позицій РФ.
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