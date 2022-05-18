Аналітик висловив таку думку в етері Еспресо.

"Одеса зараз заблокована, адже ми відрізані від моря військово-морським шляхом. Ми також бачимо приготування на острові Зміїний - намагання створити систему ППО, яка замінила б знищений крейсер "Москва". Західна частина Одеської області відрізана через руйнування мосту біля Затоки. Єдина дорога, яка повʼязує цю частину Одеської обл зі східною частиною - селом Паланка у Молдові. Тож очевидно, що Росія готує воєнні дії з Придністровʼя, де в рашистів перебуває 2 батальйонно-тактичні групи. Цими силами вони можуть пройти до села Паланка, перерізати комунікації - відрізати західну частину Одеської області, а в районі Затоки висадити морський десант з острова Зміїний. Але оточення Одеси можливе лише за умови проведення ширшої операції з метою прориву оборони біля Миколаєва, оточення Одеси й створення наземного коридору з Придністровʼям", - зазначив Самусь.

Військовий аналітик наголосив, що захоплення Одеси може обернутися для України поразкою у війні з Росією, адже це потягне за собою жорсткі економічні й тактичні наслідки.

"Якщо такий варіант вдався б росіянам, Україна зазнала б потужної економічної, геополітичної, воєнно-політичної та військово-стратегічної поразки. Якби росіяни досягнули на Південному напрямку такого успіху, то Путін міг би фіксувати цю ситуацію та тиснути на Україну і Захід з метою підписання мирних чи заморожувальних угод. Тоді агресор згодився б на таку ситуацію, адже це завдало б руйнівних наслідків українській економіці - дисбалансу, який у короткій перспективі виправити неможливо. Тож Путін і сподівається таким чином зруйнувати економіку України й тиснути на нас. Путін не полишає мети руйнації нашої держави. Тож на мою думку, найбільш критичним є Південний напрямок бойових дій", - зауважив Михайло Самусь.

Росіяни нарощують військову присутність на острові Зміїний, щоб блокувати українські морські комунікації.

Начальник розвідки Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний важливий Росії для висадки десанту на територію невизнаного Придністров'я та контролю становища на Півдні України, однак ЗСУ боротимуться за острів.

ОК "Південь" повідомляло, що поблизу Чорнобаївки українські військові знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів, 29 загарбників, зенітно-ракетний комплекс та іншу російську техніку, а також за добу 17 травня на Півдні України ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією уражено 110 позицій РФ.

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