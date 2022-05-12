Росіяни нарощують військову присутність на острові Зміїний, щоб блокувати українські морські комунікації, - речник Міноборони України
Битва за острів Зміїний ще не завершена, і Росія постійно намагається підсилити свій гарнізон
Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
На західному узбережжі тимчасово окупованого Кримського півострова росіяни посилюють протиповітряну оборону. Зокрема у районі селища Чорноморське вони розгорнули зенітно-ракетну батарею С-300.
- Нагадаємо, після потоплення флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" російські окупанти почали частіше завдавати ракетних ударів з підводних човнів.
- ЗСУ оприлюднили відео знищення російського гелікоптера на острові Зміїний.
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