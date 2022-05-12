Росіяни нарощують військову присутність на острові Зміїний, щоб блокувати українські морські комунікації, - речник Міноборони України

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.



На західному узбережжі тимчасово окупованого Кримського півострова росіяни посилюють протиповітряну оборону. Зокрема у районі селища Чорноморське вони розгорнули зенітно-ракетну батарею С-300.

Нагадаємо, після потоплення флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" російські окупанти почали частіше завдавати ракетних ударів з підводних човнів.

ЗСУ оприлюднили відео знищення російського гелікоптера на острові Зміїний.

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