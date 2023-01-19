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Війна з Росією: хроніка
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Росія може перекидати своїх військових до Білорусі у залізничних цистернах, - ЗМІ

19 січня, 2023 четвер
03:16
війна з Росією цистерни з пальним

Російська Федерація використовує залізничні цистерни для таємного перекидання своїх військовослужбовців на територію Білорусі

Про це повідомляє у середу, 18 січня, білоруське видання "Наша Ніва".

"Генштаб ЗСУ 29 грудня повідомляв, що біля українських кордонів перебуває вдвічі менше російських військових, ніж було 24 лютого. Однак інформація "Нашої Ніви" про перекидання російських військ у цистернах свідчить про те, що присутність російських військ у Білорусі може бути більшою", - зазначає видання.

Журналісти зазначають, що Росія вживає таких дій, щоб ввести в оману супутникове та візуальне спостереження.

"Чи переправляють до Білорусі таким чином, чи аналогічними замаскованими способами військову техніку та боєприпаси, ми не знаємо", - пише видання.

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Білорусь
транспорт
російська армія
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