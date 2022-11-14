Концепція демократизації Росії через взаємодію, бізнес, культурну співпрацю, громадянське суспільство, яке дуже умовне у РФ, — себе не виправдала. Це була хибна теорія Заходу, що в такий спосіб цю країну можна якось демократизувати. У її нинішніх міжнародно визнаних кордонах Росія не зможе позбутися імперських амбіцій, вона весь час буде повертатися на ці рейки тиранії.

Говорила про це на Форумі "Re:Open Zakarpattia 2022".

В європейських інституціях — на рівні Європейської Комісії, Європейської Ради почалася дискусія про те, що потрібне повернення до Європи цінностей

Дати відсіч цьому монстру може лише спільнота, об’єднана спільними цінностями. Мене тішить, що в європейських інституціях — на рівні Європейської Комісії, Європейської Ради почалася дискусія про те, що потрібне повернення до Європи цінностей.

Нарешті у виступі Жозепа Борреля ми почули про те, про що говорили партнерам досить давно — що насправді протягом останніх десятиліть Захід, на жаль, почав забувати про свої цінності в обмін на російський газ та дешеву робочу силу в Китаї.

Багато хто зараз уважніше ставиться до того, що кажуть наші балтійські колеги, бо вони з нами в унісон говорили про це з 2014 року. Що каже Польща, яка себе неймовірно гідно проявила за ці 9 місяців війни, що каже Чехія, яка взяла на себе додатковий, лідерський потенціал, зокрема, і через своє головування зараз в Європейському Союзі, намагаючись просувати дедалі глибше ціннісний порядок денний, в тому числі через зміни в бюрократії ЄС.

Джерело

Про автора: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.

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