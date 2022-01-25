Росія може протягом тижня-двох перетягнути ще військових до кордонів України і тоді будуть можливі різні сценарії, - Клімкін

Про це він розповів в ефірі програми "Вердикт із Сергієм Руденком", передає Еспресо.TV.



"Навколо наших кордонів, за різними підрахунками, є від 54 до 58 батальйонно-тактичних груп. Звісно, цього недостатньо для повномасштабного наступу, блітцкригу і всіх інших речей - це неможливо з сучаними військами. Та й, врешті-решт, закінчиться самовбивче для політичної кар'єри Путіна", - сказав Клімкін.



Він зазначив, що збільшити присутність цих сил Росія може достатньо швидко - від тижня до двох, перетягнути ще 25-30 батальйонно-тактичних груп.



"Тоді буде критична перевага разом з авіцією і ракетним озброєнням на деяких напрямках, при чому я не виключаю будь-яких сценаріїв, включно з точковим ударом по Києву, оскільки столиця дуже критична для нашої країни. Включно з точковими ударами по Півдню, бо Південь теж є дуже вразливим", - сказав ексміністр.



Клімкін наголосив, що не варто виключати загрози реальної військової ескалації з боку РФ.



"Ми, звичайно, можемо погратися в сценарії, але тим не менше, я би не виключав загрози реальної військової ескалації з боку Путіна цього року. Я не думаю, що це відбудеться в найближчі дні або тижні. Це моя оцінка як політичної, так і воєнної ситуації, але я вважаю, що Путін буде шукати цей привід, буде послідовно створювати дестабілізацію: і соціальну, і економічну, і енергетичну в Україні; буде намагатися шукати сценарії, а сценаристів у нього, на жаль, багато", - заявив ексочільник МЗС.



На думку Клімкіна, Росія розгорнула проти України гібридну війну в різних суспільних сферах.



"Я категорично проти паніки - тут я абсолютно згоден, панікувати - це остання справа. Та й бачити, як зростають наші цінні папери - це реально гібридна війна проти нашої економіки. Я категорично проти налаштування нашої влади - давайте усім скажемо: "В Багдаді все спокійно", - резюмував він.



Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав актуальну цифру російських військ на кордоні з Україною. Станом на 24 січня, це 109 тис. військових компонентів та 10-11 тис. супроводу.