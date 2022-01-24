Бачимо 109 тис. військової компоненти, 10-11 тис. супроводу, - Данілов про війська РФ на кордоні України
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав актуальну цифру російських військ на кордоні з Україною
Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Ми, на сьогоднішній день, бачимо 109 тис. військової компоненти. Ми бачимо десь 10-11 тис. так званого супроводу або обозу. Якщо це для наших партнерів велике питання по збільшенню, для нас це не є якою новиною. Це стала ситуація. Збільшення на 2-3 тис. не є для нас критичним", - додав Данілов.
Він прокоментував військові навчання, які будуть на території Білорусі у лютому.
"Ми чітко розуміємо, що там буде, як там буде і це тиск не лише на нашу країну, а теж на США та ЄС на здатність відстоювати демократію", - підсумував він.
- Раніше Данілов закликав зберігати спокій на тлі можливого вторгнення Росії.
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